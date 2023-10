Das neue Ringerleistungszentrum in Klaus ist ein Schmuckstück

Zur Eröffnung der modernen Trainingsstätte beim KSK Klaus machte sich auch LH Markus Wallner ein Bild.

KLAUS. Seit April dieses Jahres hat der Kraftsportklub Klaus das Ringersportleistungszentrum Vorarlberg inne. Bei der feierlichen Eröffnung im neuen Schmuckstück vom völlig erneuerten Trainingslokal in Klaus waren Landeshauptmann Markus Wallner, Landesrat Christian Gantner, Klaus Gemeindeoberhaupt Simon Morscher, zahlreiche Gemeindevertreter aus der Winzergemeinde, große und kleine Sponsorenvertreter von den Räumlichkeiten begeistert. Die Kosten für die Renovierungsarbeiten im neuen Ringerleistungszentrum im KSK Klaus Trainingslokal belaufen sich auf 150.000 Euro. Der zwölffache österreichische Bundesliga Mannschaftsmeister aus Klaus hat die Arbeiten größtenteils in Eigenregie erledigt und hat für das neue Schmuckstück hohe finanzielle Mittel für den Nachwuchs investiert. Unterstützung kam vom Land Vorarlberg und der Gemeinde Klaus. Die Umkleidekabinen, Büro und der Aufenthaltsraum wurden erneuert. Neue Schutzwände, Ringermatten, moderne Geräte für den Kraftbereich hat man im Zuge dieser großen Sanierung auch angeschafft. Für die Ausgaben der neuen Beleuchtung war die Gemeinde Klaus verantwortlich. Das neue Ringerleistungszentrum Klaus erlebt eine tägliche Auslastung von Trainingseinheiten, Trainingslager und sonstigen Freizeitaktivitäten. „Das sind höchst professionelle Rahmenbedingungen für die qualifizierten Übungsleiter und die hunderten Nachwuchssportler. Es herrscht ein wahrer Boom im Jugendbereich und eine spezielle Atmosphäre durch den Neubau“, so KSK Klaus Sportchef Bernd Ritter. Das Trainingslokal bietet für die Gegenwart und nahe Zukunft beste Voraussetzungen im Spitzen- und Breitensport.VN-TK