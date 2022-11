Das neue Medical Center Rheintal in Lustenau ist ein Meilenstein

Die Uniqa Vorarlberg hat am 3. November 2022 einen Meilenstein in der Geschichte der Personenversicherungen gelegt.

Zusammen mit dem Akut-Versorgt-Arzt Dr. Wilhelm ­Gruber wurde das Medical Center Rheintal in Partnerschaft mit Uniqa in der Maria-Theresien-Straße 15 in Lustenau eröffnet.

Jetzt neu in Lustenau

Als laut Eigenangaben größte private österreichische Krankenversicherung bietet ­Uniqa ihren Kund(inn)en in der Kranken- und Unfallversicherung umfassende Leistungen. Neben den wertvollen präventiven Gesundheitsangeboten wie beispielsweise den ­VitalCheck und den VorsorgeCheck steht die Versicherung vor allem für eine moderne medizinische Versorgung. Mit dem Service Akut-Versorgt garantiert die Versicherung ­ihren Kund(inn)en am Abend, am Wochenende und an den Feiertagen eine schnelle ambulante Akutversorgung.

Ergänzt wird der Service durch die Möglichkeit einer ortsunabhängigen ärztlichen Beratung per Videokonsultation, die über den Partner eedoctors organisiert wird.

Um die Kund(inn)en optimal durch die österreichische Gesundheitslandschaft zu begleiten, wird zudem ein stetig wachsendes Netzwerk an Gesundheitsdienstleistenden aufgebaut. Das Netzwerk vereinfacht den Besuch bei niedergelassenen Ärzt(inn)en, im Röntgeninstitut und in der Apotheke für versicherte Kund(inn)en.

Neuester Stand der Technik

Neben Akut-Versorgt bietet die Versicherung mit dem neu eröffneten Medical Center Rheintal (MCR) noch mehr Service, und das auf dem neuesten Stand der Technik.

Im MCR, das von Dr. Wilhelm Gruber in Partnerschaft betrieben wird, befinden sich Fachärzte/Fachärztinnen für die Bereiche Anästhesie, Orthopädie und Unfallchirurgie, Radiologie, Proktologie und Chirurgie, Innere Medizin, Neurologie sowie ein hauseigenes Labor und eine Physiotherapie. Weiters verfügt das MCR über ein großes Netzwerk von Ärzt(inn)en in Vorarl­berg, zu denen Patient(inn)en im Bedarfsfall überwiesen werden und rasch einen Termin erhalten.

Neben den bereits erwähnten Vorteilen für die Privatversicherten kommen die Grenzgänger(innen), ausgenommen B1-Tarif und die Opting-out-Kund(inn)en mit ambulanten Ergänzungstarif, in den Genuss eines besonderen Goody: Bei allen Tarifen, die 100 Prozent der ärztlichen ambulanten Leistungen vergüten, werden die Kosten der Behandlung in Direktverrechnung übernommen.

Dieser besondere Service umfasst alle ärztlichen Leistungen am Standort in Lustenau, aber auch bei allen anderen LARA-Partner(inne)n wie ­Laborinstitute, Ärzt(inn)en, Röntgen und Apotheken profitieren die Kund(inn)en vom Angebot der „Direktverrechnung.“

Sicher, besser, gemeinsam leben