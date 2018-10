Das Mauerwerk sanieren

Wenn Mauerwerk feucht ist und dadurch zusehends marode wird, können Maßnahmen wie die außenseitige Freilegung bis zur Bodenplatte, eine neue Dämmung und vertikale Abdichtung sowie weitere Maßnahmen notwendig werden.

Je nach Mauerwerk – ob aus Naturstein, Ziegel etc. – werden unterschiedliche Techniken zur Sanierung angewandt. Eine davon ist das Mauersägeverfahren: Mit Schwert-, Seil-, Ketten- oder Kreissägen wird die Mauer durchgeschnitten und es entsteht eine fünf bis 15 mm starke Trennfuge. In diese wird eine Dichtungsbahn eingelegt, die je nach Ausführung aus glasfaserverstärktem Polyester oder Edelstahlplatten besteht. Danach wird die Fuge mit Quellmörtel geschlossen. Grundsätzlich muss feuchter Putz nach der Sanierung entfernt werden und sollte erst nach Monaten ein diffusionsoffener Sanierputz aufgetragen werden. Diese können die gelösten Salze binden. Für Deckanstriche eher Kalk- oder Silikatfarben verwenden.

Methoden der Bautrocknung. Spezialfirmen verfügen über verschiedene Techniken, um die Feuchtigkeit aus den Wänden zu ziehen. Die Mikrowellentechnik erhitzt zum Beispiel die Wassermoleküle im Mauerwerk so stark, dass sie von innen nach außen verdampfen. Bei einer Infrarottrocknung wird auf einen ähnlichen Effekt abgezielt, mit dem Unterschied, dass die Feuchtigkeit in die Raumluft gelangt und von Kondenstrocknern aufgefangen wird. Der Nachteil dieser Methoden sind die schweren Geräte, die dabei ins Haus geschafft werden müssen. Dies macht die Mauerwerkstrocknung sehr aufwendig.

Mechanisch, chemisch oder physikalisch. Weitere gebräuchliche Verfahren helfen gegen Nässe im Mauerwerk. Allerdings handelt es sich bei einigen Methoden eher um Vorbeugungsmaßnahmen, damit Feuchtigkeit in den Wänden gar nicht erst entsteht oder zumindest nicht mehr zurückkehrt. Sie werden unterteilt in mechanische, chemische und elektrophysikalische Verfahren. Bei der chemischen Horizontalabdichtung werden Injektionsverfahren eingesetzt, bei denen Injektionsdichtungen ins Mauerwerk „eingespritzt“ werden.

Im Prinzip werden Löcher in die Wand gebohrt und mit Abdichtungsmitteln aufgefüllt. Sie sollen es dem Wasser unmöglich machen, im Mauerwerk Platz zu finden. Eine weitere Methode ist die Elektroosmose. Hier werden Elektroden an die Wand angelegt, um mithilfe von elektrischer Spannung die Feuchtigkeit aus den Wänden zu ziehen. Die Feuchtigkeit muss in jedem Fall bekämpft werden, denn ein Feind von Sanierern ist der Schimmel, der die Nutzung von Kellerräumen vereitelt. Fachfirmen geben kompetente Auskunft.