Das Lernen lernen

Oft ist falsches Lernen der Grund für Misserfolg bei Prüfungen. Doch vielerlei Lernprobleme lassen sich ganz einfach lösen.

1) Die Gestaltung des eigenen Arbeitsplatzes

Ein guter Arbeitsplatz ist wichtig, um ernsthaftes Lernen zu ermöglichen. Dieser sollte übersichtlich und gemütlich sein. Man soll sich gerne hinsetzen, ohne dabei abgelenkt zu werden. Wichtig dabei ist auch, Ordnung auf dem Tisch zu halten. Auf dem Schreibtisch haben CDs, Turnschuhe oder das Handy nichts verloren. Der Schreibtisch ist nur zum Arbeiten da.

2) Nach Lerntyp lernen

Für effektives Lernen ist es hilfreich, möglichst viele Sinnesorgane am Lernprozess zu beteiligen. Da wären zum einen das Lesen: Durch lesen kann man sich den Stoff grob aneignen. Im Anschluss daran sollte man die Inhalte laut vorlesen, um auch das Gehör dafür aufmerksam zu machen. Wer mag, kann das Vorgelesene auch aufzeichnen und wieder anhören. Als Nächstes folgt das Sehen: Zeichnungen, Skizzen, Grafiken oder das bildliche Vorstellungsvermögen sollten in den Lernprozess mit eingebunden werden. Wie in der Schule auch, sollte auch das Schreiben nicht zu kurz kommen. Denn durch das Aufschreiben und Sehen des Lernstoffes prägt es sich automatisch besser ins Gedächtnis ein. Abschließend darf noch der gesamte Körper zum Lerneinsatz aufgefordert werden: Durch Umhergehen und Bewegung lassen sich Inhalte gut auswendig lernen.

3) Die Lernzeiten festlegen

Ein voller Bauch macht meist erst einmal müde und träge. Der Körper ist mit der Verdauung beschäftigt, was sich auf den Lernprozess auswirken kann. Daher nicht gleich nach dem Essen mit dem Lernen anfangen. Darüber hinaus ist jeder Mensch individuell: Während der eine lieber früh morgens lernt, ist der andere spät abends konzentriert und effektiv. Am besten versucht man für sich selbst die ideale Lernzeit herauszufinden und diese stets einzuhalten, denn fixe Lernzeiten fördern die Konzentration.

4) Eine klare Abfolge festlegen

Ebenfalls hilfreich für den Lernprozess ist es, eine Reihenfolge der Lerninhalte festzulegen. Am besten fängt man mit dem an, was einem am leichtesten fällt. Außerdem sollte man zwischen mündlicher und schriftlicher Vorbereitung abwechseln, ebenso wie mit den Fächern bzw. Bereichen. Beenden sollte man jede Lerneinheit mit einem Gegenstand, der einem Spaß macht und der einen für den nächsten Lerntag motiviert.

5) Pausen machen

Wer arbeitet, braucht auch eine Pause. Dennoch ist eine Pause nicht gleichzusetzen mit dem Beenden des Lernens. Man sollte die Pausenzeit für Gespräche, Bewegung und Entspannungsübungen nutzen, um sich wieder fit für die nächste Lerneinheit zu machen. Ebenfalls wichtig: Viel trinken, etwas Obst essen und lieber kürzere, aber dafür regelmäßige Pausen einlegen. Als grober Richtwert kann man sich merken: Nach 30 Minuten etwa 5 Minuten Pause einlegen und nach 2 Stunden etwa 20 Minuten Pause einlegen.

6) Wiederholen und üben

Zu guter Letzt darf auch das Wiederholen und Üben nicht fehlen. Denn nur Übung macht den Meister! Dabei ist es zudem sinnvoll, den Lernstoff in mehreren kleinen Einheiten zu lernen und zu wiederholen, denn die Anzahl der Wiederholungen ist ausschlaggebend dafür, wie gut etwas behalten wird. Auswendig Gelerntes darf auch öfter wiederholt werden. Last, but not least: Was man nicht versteht, vergisst man auch schneller!

7) Vertrauen ist gut ...