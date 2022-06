Das Leben als Influencer

Veni, einer der größten Influencer Österreich, erzählt im Interview über sein Leben als Online Personality.

Als VeniCraft bist du online bekannt. Wie kam es zu deiner YouTube/Twitch- Karriere?

Der Name VeniCraft kommt ursprünglich von dem Charakter Vanitas aus meinem Lieblingsspiel Kingdom Hearts und daraus wurde mein ursprünglicher Gamertag Venitas – durch Minecraft kam dann der Rest dazu, aber mittlerweile bevorzuge ich nur noch Veni, da mein Content sich über die Jahre deutlich erweitert hat! Angefangen hat aber trotzdem alles mit Minecraft. Es war im Sommer 2011, als ich das erste Mal auf einem Minecraft-Server online gespielt habe und dabei den Basti (baastiZockt auf YouTube) kennen gelernt habe. YouTube war zu dem Zeitpunkt eine Plattform für Katzen- und Failcompilations. Nur wenige Leute haben sich abgehoben, unter ihnen waren auch Gronkh und Basti. Letzterer hatte zu dem Zeitpunkt knapp 1000 Abonnenten. Wir haben einen gemeinsamen Server eröffnet, ich war immer mal wieder in seinen Videos zu sehen. Schlussendlich hat er es geschafft, mich zu überreden, dass ich mir selbst einen Kanal erstelle – und da hat alles begonnen. Nur wenige Monate später habe ich den Variety und Erstkanal „Venilol“ hinter mir gelassen und den Namen VeniCraft aufgegriffen. Einige Jahre langsames Dorfinternet und wöchentliche Uploads haben mir eine Stammzuschauerschaft aufgebaut und meinen ersten wirklichen Durchbruch hatte ich durch das damalige Minecraft Megaprojekt, gefolgt von VARO 2/3 und 4. Irgendwann dazwischen konnte ich dank schnellerem Internet auch mit dem Streamen anfangen, was für mich ein kleines Goal war, da ich schon seit 2009 andere Spiele und eSport in Livestreams verfolgt habe.

Wie sieht ein typischer Tag im Leben eines Influencers aus?

Wenn ich nach einem typischen Tag in meinem Leben gefragt werde, würde ich am liebsten antworten: Komm mal einen Tag mit und schau dir alles an und dann machen wir das in zwei Wochen noch einmal und sag mir, ob irgendwas gleich ist! Wirklich jeder Tag ist anders. Manchmal sitze ich nur zu Hause und streame, nehme auf oder schneide Videos. Manchmal besuche ich Events und drehe dort Videos. Manchmal habe ich den ganzen Tag nur diverse Meetings und manchmal darf ich dank meinem Job auch rund um die Welt reisen. Kein Tag ist wie der andere, aber ich bin immer wieder dankbar für die Erfahrungen, die ich schon machen durfte und hoffentlich noch machen werde. Fix ist nur eines bei mir: Ohne YouTube wär mein Leben nur 1% so spannend geworden.

Was würdest du einem angehenden Streamer/Content Creator raten?