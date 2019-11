Das Ländle-Wetter spielt verrückt

15. November - und das Wetter kann sich nicht eintscheiden. Aktuell dringt mancherorts die Sonne durch die Wolken, wechselt sich mit leichtem Niesel und geht über in Schnee bzw. Schneeregen.

Das Wetter in Vorarlberg spielt derzeit alle Stücke. Allein in den Morgenstunden bis zum Mittag geben sich am Freitag Sonne, Regen und Schnee die Hand. Die Schneefallgrenze sinkt am Freitag von zunächst rund 1200 auf 800 Meter.