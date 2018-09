Im TiK findet eine Tanzparty mit Crashkurs und Liveband statt.

Dornbirn. Darf ich bitten? Tanzen so wie früher: Lindy Hop, ein Tanzstil aus den 1930ern und der Vorgänger von Jive und Boogie, boomt! Europaweit wird paarweise bei Tanzpartys herumgewirbelt – auch das Ländle ist im Swingfieber. Am kommenden Samstag wird das TiK in Dornbirn zum „Ballroom“ mit Lindy Hop Crashkurs, Tanzparty und Livemusik.