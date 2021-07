Das kulturelle Leben ist zurück im Freudenhaus

Das Freudenhaus startet ab 1. August in eine neue Runde.

Die Freudenhaussaison 2021 wird mit dem Flohmarkt am Sonntag, den 1. August eröffnet. Zudem werden im August Ariane & Roxana, Constanze Sommi aus Argentinien, Anna Sandreuter & Lisa Moon die Freudenhausbühne beehren. In Kooperation mit dem Ensemble Unpop wird außerdem das Theaterstück „jedermann (stirbt)” an jeweils drei Tagen im Kulturhauspark Dornbirn sowie im Heidensand Lustenau aufgeführt.

Im September folgt ein buntes Programm aus Kabarett, Konzert und Circustheater von Roland Düringer, Eisele – Huneck – Zandl, Fritz Karl & Streichquarett Sonare mit einer musikalischen Lesung bis zu Christoph & Lollo, The Monroes, Chantal Dorn und in_tensegrity. Thom Monckton aus Neuseeland ist dann zum Monatswechsel mit seinem Stück Only Bones v1.0 zu Gast.

„Der Oktober wird nicht weniger abwechslungsreich“, so Zöhrer. Mit Stermann & Grissemanns Vorarlbergpremiere von „Das Ei ist hart“, der bezaubernden Gabby Young aus London, Gravity & Other Myths aus Australien mit ihrer neuesten Produktion Out Of Chaos und Michael Lerchenberg & Jost-H. Hecker darf sich das Freudenhauspublikum auf ein paar echte kulturelle Hochkaräter freuen.