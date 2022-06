Das künftige Literaturhaus Vorarlberg lädt ein zu Lyrik in der Nacht

Noch ist die Villa Iwan und Franziska Rosenthal in der Radetzkystraße 1 in Hohenems menschenleer und unbeleuchtet.

Dennoch: Hinter den Kulissen und vor allen Dingen nach dem Start des Sanierungsprozesses vor wenigen Wochen bahnt sich allmählich die Verwandlung der Villa in das künftige Literaturhaus Vorarlberg an.

In Kooperation mit dem internationalen Lyrikfestival „W:ORTE“ in Innsbruck lässt das Team des Literaturhauses im Juni 2022 zum ersten Mal Lyrik in das noch unbewohnte Haus einziehen. Im Rahmen der Lyriklesung „nacht:lyrik“ lesen mit Monika Helfer, José F.A. Oliver und Aleš Šteger am Dienstag, dem 14. Juni 2022, von 22 bis 23 Uhr drei große preisgekrönte Stimmen der internationalen Gegenwartsliteratur und -lyrik in der Kutscheneinfahrt der historischen Villa.