Das Kreuz, ein christliches Symbol am Marktplatz

In der Fastenzeit setzt die Kirche in Dornbirn ein Zeichen des Glaubens.

Dornbirn. Das große Kreuz am Marktplatz Dornbirn. Ein gewohntes Bild in der Fastenzeit. Jeden Freitag erinnert es an den Kreuzweg, an die Todesstunde Jesu am Karfreitag. Vom Kreuz weg führt eine Installation in verschiedene Richtungen. Um 15 Uhr läuten die Glocken. Auch Alfons Meindl ist vor Ort. „Die Leute kommen vorbei, sehen sich die Installation an, lesen die Impulse und gehen wieder ihres Weges. Manche bleiben etwas länger, stellen eine Frage, oder man kommt ins Gespräch“. Die derzeit angespannte Situation wegen dem Corona-Virus störe ihn wenig. „Es geschieht ja im Freien“, meint er und lacht unbeschwert. Die Suppentage im Bonetti-Haus wurden bereits abgesagt. „Das war notwendig“, sagt er, denn die Hausbewohner, die zur Hochrisikogruppe zählen, müssen geschützt werden. Momentan gibt es auch keine Gottesdienste mehr. Viele Leute sind verunsichert. „Trotzdem, oder gerade deshalb, wollen wir mit den Menschen in Kontakt bleiben, per E-Mail oder am Telefon. Ich bin erreichbar“, betont der Kirchenmann, und wendet sich wieder seiner Aufgabe zu.