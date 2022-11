Das kostet Skifahren diesen Winter in Vorarlberg

VOL.AT hat die Preise für Tages- und Saisonkarten für diesen Winter in Vorarlberg zusammengetragen.

Auch das Skifahren wird in der Wintersaison 2022/23 teurer:

Preise für Tageskarten

Durchschnittlich acht Prozent mehr als in der Vorsaison zahlt ein Gast für Tages- und Saisontickets in der Wintersaison 2022/23.

In zahlreichen kleineren Skigebieten erhält man eine Tageskarte für unter 25 Euro. Außerdem sorgt auch das neue dynamische Preismodell bei einigen Skigebieten für Sparmöglichkeiten.

Erstmals setzen in dieser Wintersaison einige Skigebiete auch auf das sogenannte Dynamic Pricing. Das heißt, dass sich der Preis für Tages- und Mehrtageskarten anhand unterschiedlicher Faktoren dynamisch anpasst. Damit wird Skifahren für Frühbucherinnen und Frühbucher an vielen Tagen – etwa bei geringer Auslastung unter der Woche – günstiger.

Preise für Saisonkarten

Wie bereits im Vorfeld angekündigt, kommt es bei den Skipässen zu nicht unerheblichen Preissteigerungen. Für das Skivergnügen muss heuer also tiefer in die Tasche gegriffen werden.

Skifahren in den Nachbarländern

Zum Vergleich: Die Preise für Tages- und Saisonkarten in nahen Skigebieten in Deutschland und fünf großen Wintersportorten in der Schweiz.