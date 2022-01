Das klassische Wintersymbol Schneemann war einst bedrohlich

Drei Kugeln aus Schnee, Kohlen oder Kieselsteine als Augen und Mund, eine Karotte als Nase - und schon erstrahlt in winterlicher Pracht der Schneemann. Neben Christkind und Weihnachtsmann gehört der eiskalte Sympathieträger zur kalten Jahreszeit. Wenn Schnee fällt, dann bauen Jung und Alt seit Generationen mit Begeisterung Schneemänner. Woher kommt die Faszination für die frostige, kugelrunde Gestalt? Fakt ist, dass der Schneemann nicht immer ein fröhlicher Gesell war.

Tatsächlich durchlief er in Hunderten von Jahren einen ziemlichen Imagewechsel, wie Franziska Honer sagt. Sie leitet das Museum für Bildende Kunst im Landkreis Neu-Ulm in Deutschland, in dem es derzeit eine Sonderausstellung rund um die Kultfigur gibt. Eine der ältesten bekannten Abbildungen, ein Kupferstich von 1780, zeige noch einen äußerst finster wirkenden, menschenähnlichen Schneemann. "Lange Zeit haben die Menschen den Winter vor allem als grimmig und bedrohlich erlebt. Entsprechend wurde auch der Schneemann dargestellt", erklärt Honer.

Auf der Suche nach den Wurzeln der beliebten Figur stieß der US-Cartoonist und Journalist Bob Eckstein für sein 2007 erschienenes Buch "The History of the Snowman" auf einen Schneemann in einem christlichen Gebetbuch von 1380. Mit einer frühen Überlieferung zu einer realen Figur aus Schnee wird der Bildhauer und Maler Michelangelo in Verbindung gebracht: Er soll in den 1490er-Jahren eine wunderschöne Schneefigur gestaltet haben, über die in vielen Geschichten berichtet wurde. Expertin Honer geht aber davon aus, dass der Mensch mit seinem Sinn für Kunst und Kultur schon wesentlich früher angefangen haben dürfte, winterliche Figuren zu formen. "Der Schneemann ist natürlich vergänglich, sicher wissen wir es also leider nicht."