Das Jahresprogramm im Kunstraum Dornbirn

Hidden Rooms von Bernd Oppl ist die neue Ausstellung, die am 14. März eröffnet wird.

Mit Bernd Oppl (1980 in Innsbruck geboren) und der Ausstellung Hidden Rooms wird in der ehemaligen Montagehalle die erste der drei diesjährigen Künstlerpositionen präsentiert. „Der Künstler baut Räume, die es geben könnte. In den komplexen Systemen von architektonischen Raummodellen, Fotografien und Videoinstallationen lässt sich der Betrachter ein auf ein Spiel mit der Wahrnehmung“, sagt Herta Pümpel, die eine hochaktuelle Verbindung in den Alltag sieht, wo eine Medienlandschaft mit enormer Fülle auf die Menschen einwirkt. „In meinen Objekten, konzeptionellen Arbeiten und Installationen werden die Räume selbst zu Protagonisten und beginnen von sich aus zu erzählen, was in ihnen geschieht oder nicht geschieht.“ (Bernd Oppl)