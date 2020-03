Das Jahr geht für VOL.AT erfolgreich weiter

Die Österreichische Webanalyse (ÖWA) bescheinigt der Vorarlberger Newsplattform VOL.AT einen erfolgreichen Februar. VOL.AT verzeichnet gegenüber dem Vorjahr mehr Zugriffe.

Ländlepunkte Roadshow

Die Ländlepunkte sind mit exklusiven Gewinnspielen nun auch „on the road“ in ganz Vorarlberg. Die Teilnahme an den Gewinnspielen ist ganz einfach: Am Ländlepunkte-Stand vorbeischauen, auf VOL.AT anmelden, QR-Code scannen und auf den Buzzer drücken. Zu gewinnen gibt es ein E-Bike, Einkaufsgutscheine sowie viele weitere tolle Sofortpreise.

„Mit über 400 Teilnehmern haben wir in den letzten Wochen ein enormes Interesse an unserer Roadshow erlebt. Die VOL.AT-User, die bereits aktiv Ländlepunkte sammeln, haben uns mit großer Freude besucht. Die Newcomer haben sich zuerst über das Rewardsystem informiert und schließlich die VOL.AT-App heruntergeladen, um gleich mit dem Sammeln zu beginnen und bei unseren Top Gewinnspielen mitzumachen“, resümiert Cilem Bektas, Organisatorin der Roadshow. Im GWL in Bregenz, im Zimbapark Bürs und im Stadtmarkt Dornbirn haben die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger bereits fleißig „gebuzzert“ und an den Gewinnspielen teilgenommen. Der nächste Halt und Abschluss der Tour ist am 24. und 25. April im DAS BUCH im Messepark.