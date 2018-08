Das ist die älteste Gemeinde Vorarlbergs

Im Jahr 2013 war noch jeder fünfte Vorarlberger über 60 Jahre alt, heute ist es bereits fast jeder Vierte.

Die Menschen werden immer älter, das ist auch in der aktuellen Bevölkerungsstatistik des Landes Vorarlberg zu sehen. Vor fünf Jahren waren noch 21,6 Prozent der Bewohner im Ländle über 60, mit Stichtag 30. Juni 2018 sind es 22,9 Prozent.

Die „ältesten“ Bewohner sind in Vorarlberg in Lochau anzutreffen – über 30 Prozent der Bevölkerung sind älter als 60 Jahre. Vor fünf Jahren waren es noch 28,3 Prozent. Spitzenreiter im Jahr 2013 war Schruns (29,2 Prozent). Heuer schafft es die Montafoner Gemeinde mit 29,5 Prozent auf den zweiten Platz. Mehr ältere Bewohner gibt es aber auch in Gaschurn (29,3 Prozent), St. Gallenkirch (28,1 Prozent), Sibratsgfäll (28 Prozent) und Damüls (27,8 Prozent).