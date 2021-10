Das Interesse an nachhaltigen Finanzprodukten steigt weiter

79 Prozent der Österreicher(innen) planen in den nächsten zwölf Monaten Geld anzulegen, Sparbuch und Bausparvertrag verlieren deutlich an Beliebtheit, jeder Dritte plant größere Anschaffungen – Kreditsumme bleibt stabil.

Nachhaltige Investments

Das Interesse an nachhaltigen Spar- und Anlageformen steigt weiterhin an. Rund die Hälfte der Österreicher(innen) (48 Prozent) geben in der ­Studie an, ihnen seien nachhaltige Finanzprodukte wichtig. Beim Interesse an solchen Veranlagungen zeigt sich, dass Frauen mit 52 Prozent stärker daran interessiert sind als Männer (43 Prozent). 24 ­Prozent halten das Thema bei Bankprodukten teilweise für wichtig, nur 25 Prozent finden Nachhaltigkeit dabei nicht wichtig. Allerdings hat auch jeder vierte Befragte zum ­Thema noch keine klare ­Tendenz.