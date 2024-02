Das interaktive Kugelbahnsystem: Spielerisch Schwerkraft erleben

Fünfzehn Stunden lang haben Kinder und Jugendliche im Rankweiler Vereinshaus neue Kugelbahnen erstellt.

RANKWEIL. Auf sehr großes Interesse stieß die Veranstaltung „Gravitax“ das interaktive Kugelbahnsystem, das vor geraumer Zeit an drei Veranstaltungstagen mit einer Dauer von insgesamt fünfzehn Stunden im Rankweiler Vereinshaus über die Bühne ging. Mit 18 unterschiedlichen Bauelementen konnten die Kinder und Jugendlichen actionreiche Bahnen konstruieren. Die vielen begeisterten Teilnehmer entdeckten dabei, wie physikalische Gesetze den Lauf einer Kugel beeinflussen. Vorgegebene Baupläne und Aufgaben erleichtern den Kids den Einstieg in das freie Bauen der eigenen Bahnen. Der Kreativität und Phantasie waren gar keine Grenzen gesetzt. Experimentieren mit den Bauelementen war angesagt und am Ende erlebten die Eltern mit den Kindern nach getaner, zum Teil mehrstündiger Arbeit, die Schwerkraft mit der Kugel. Baupläne gab es in insgesamt sechs Schwierigkeitsgraden, aber meistens wurde die höchste Perfektion und Aufgabe mit Bravour umgesetzt. „Mit so einem großen Zulauf an Teilnehmern haben wir nie und nimmer gerechnet. Solche Veranstaltungen sind für die Kids und die Jugend in dieser Gegenwart genau das Richtige“, zog MINT Vorderland/am Kumma Koordinator und Organisator Norbert Preg ein mehr als zufriedenes Resümee.VN-TK