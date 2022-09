„Das individuelle Konzept ist das Um und Auf der Geldanlagen“

Lieferengpässe, Ukraine-Krieg, steigende Preise und Turbulenzen an den Börsen.

Die aktuellen Entwicklungen machen auch vor vielen Vorarlbergern nicht Halt. Es gilt, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen.

Fallende Kurse machen viele Investoren nervös. Verständlicherweise, geht es doch um das eigene Ersparte. Tatsächlich bringt die geopolitische Situation aktuell viel Bewegung auf den Aktienmarkt: Es herrscht in vielen Bereichen Rohstoffknappheit. Russland führt inmitten Europas einen grausamen Krieg. Lieferketten sind weltweit unterbrochen und hindern Unternehmen in ihren Produktionen und Dienstleistungen. Und bei alldem stecken wir noch immer inmitten einer Pandemie. Die Menschen spüren all dies, weil die Preise teurer werden, die Inflation rasant nach oben geht und auch die Zinsen wieder langsam steigen. An den Börsen bewegten sich vor einigen Monaten viele Titel nach unten. Fallende Kurse bei Aktien und Anleihen und die Angst vor einer Rezession waren bestimmend. Inzwischen hat sich das Bild wieder erhellt: Die Kurse erholten sich rasch und auch die Zuversicht in der Wirtschaft verbessert sich trotz aller Unsicherheiten.

Chance auf Rendite

Speziell in den vergangenen Monaten haben viele das Gespräch mit ihrem Private-Banking-Berater gesucht. Manfred Miglar ist Vorstandsvorsitzender-Stellvertreter der Raiffeisen Landesbank Vorarlberg. Für ihn ist die Verunsicherung bei den Menschen nachvollziehbar: „Doch durch klare Informationen und kompetente Erklärungen können Beraterinnen und Berater die Hintergründe der Kursentwicklungen erläutern“, so Manfred Miglar. „Damit können die Menschen gemeinsam mit ihrer Bank die für sie richtigen Schlüsse aus den Entwicklungen ziehen.“ Und wie vielversprechend eine Anlage in Aktien und Anleihen tatsächlich als Teil des eigenen Vermögenskonzepts sein kann, haben die vergangenen Wochen erneut unter Beweis gestellt.

Langfristig handeln

Die Kunden der Vorarlberger Raiffeisenbanken mussten auch in den vergangenen, durchwegs turbulenten Monaten weder ihre gesamte Anlage und schon gar nicht ihr Vermögenskonzept umkrempeln. Manfred Miglar dazu: „Globale Diversifikation, Megatrends und Nachhaltigkeit sind entscheidende Faktoren bei der Anlage – daran hat sich nichts geändert.“ Selbstverständlich gelte es, das eigene Portfolio laufend auf den Prüfstand zu stellen und Anpassungen vorzunehmen, doch gerade diese Zeiten zeigen das Erfolgsrezept einer guten Anlage. „Weil wir unsere Kundinnen und Kunden seit jeher darin bestärken, ihre Geldanlage als länger­fristiges Investment zu behandeln, sind kurzfristige Kursänderungen kein Grund, voreilig Aktionen zu setzen“, so der Raiffeisen-Vorstand. „Unsere Kundinnen und Kunden nutzen die vergangenen Monate, ihre Anlage als Teil ihres Vermögenskonzepts nochmals zu optimieren.“