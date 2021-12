Das Herz schlägt wieder für Fußball

„Über alles hat der Mensch Gewalt, nur nicht über sein Herz“.

Ein Zitat des deutschen Dramatikers und Lyrikers Friedrich Hebbel, das Raul Marte im Zeitraum des abgelaufenen Jahres am eigenen Leib erfahren hatte. Der Mittelfeldspieler von Austria Lustenau musste nämlich aufgrund von Herzproblemen die ganze erfolgreiche Herbstsaison seiner Mannschaft von der Tribüne aus verfolgen. Und dies mit zarten 19 Jahren, als Mensch, der gerade damit startete, seinen Traum als Profifußballer beim Zweitligisten zu leben.

Erster Schutzengel

Am 1. Juli 2021, Marte steckte mit der Austria unter Neo-Trainer Markus Mader gerade mitten in der Saisonvorbereitung, hielt ein Schutzengel erstmals die Hand über den gebürtigen Bresner, als er am Abend mit dem Fahrrad nach Hause fuhr und herzbedingt kollabierte. „Ich war gerade auf dem Heimweg nach einem Fußballspiel, als mir plötzlich übel wurde. Ich stieg vom Fahrrad, musste mich übergeben und verlor darauf das Bewusstsein“, erinnert sich Marte. Zu seinem Glück sah ihn ein befreundeter Autofahrer, der sofort Rauls Vater informierte. „Ich dachte mir im ersten Moment nichts dabei, bin auch nicht ins Krankenhaus. Aber als ich die Geschichte meinem Berater Hannes Aigner erzählte, riet dieser mir, mich sofort untersuchen zu lassen.“ Gesagt, getan. Die Diagnose war erschütternd. Bei den Untersuchungen stellte man bei Marte, der in dieser Zeit über starke Schmerzen litt, eine Herzmuskelentzündung fest. Die Ärzte, die keinen Grund für die Entzündung feststellen konnten, verordneten dem laufstarken Mittelfeldspieler eine vierwöchige Pause, „die ich dann aber selbst verlängerte. Ich wollte einfach auf Nummer sicher gehen“, so Marte, der zugibt, „dass ich richtig fertig war. Ich hatte Respekt vor der Krankheit, immerhin geht es da um das Herz. In dieser Zeit war ich negativ drauf, habe mir auch zusätzliche Probleme eingebildet.“

Den nächsten Rückschlag erlitt Marte, immer noch im Reha-Modus, dann Mitte September. Vor den Augen seiner Familie kollabierte der 19-Jährige ein zweites Mal. Untersuchungen zeigten zum Glück, dass mit dem Herz soweit alles gut war. Dennoch löste dieser Vorfall ein Umdenken beim ältesten der drei Marte-Kinder aus Brederis (eine Schwester/18 und einen Bruder/15) aus, der weitere Ärzte kontaktierte und in Dr. Marc Sohm vom Olympiazentrum in Dornbirn eine große Hilfe fand. „Marc hat mir vor allem bei der Ernährungsumstellung geholfen, die ja für die Blutwerte sehr förderlich ist.

Zudem wurde ich bei einem Spezialisten in Konstanz nochmal durchgetestet. Dort wurde mir gesagt, dass ich durchaus wieder langsam an leichtes Training denken kann“, blickt Marte auf diese Zeit zurück, „in der ich auch wieder begann, positiv zu denken. Ich habe für mich das Motto ausgesprochen, alles Negative in Positives umzuwandeln. Dafür hab ich mir auch einiges an Literatur zugelegt, obwohl ich überhaupt keine Bücherratte bin“, erzählt der Maturant des BG Mehrerau.

Wieder im Training