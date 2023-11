Das große Werben um neue Schüler an der SMS Rankweil-West

Viele Kinder und Eltern informierten sich am Tag der offenen Tür über den möglichen neuen Lebensabschnitt.

RANKWEIL. Die Sportmittelschule Rankweil-West zählt zu den besten und erfolgreichsten Schulen in ganz Vorarlberg und hat sich längst einen guten Namen gemacht. Das große Werben von mindestens 75 neuen Schülern für das neue Schuljahr 2024/2025 hat zehn Monate vor dem offiziellen Start schon gestartet. Im Rahmen einer dreistündigen Informationsveranstaltung in den Räumlichkeiten der Sportmittelschule Rankweil konnten sich die Kinder und Jugendlichen sowie die Eltern einen ersten Eindruck machen, was im Falle einer vierjährigen Zeit an der SMS Rankweil-West sie erwartet. Mehr als 130 Kids aus der Marktgemeinde Rankweil und Meiningen, so viele wie noch nie in den Jahren zuvor, machten davon regen Gebrauch. Momentan kümmern sich Direktor Stefan Lutz-Marte und die Pädagogen um die rund 260 Schüler in den vier Jahren und bereiten sie gezielt auf die kommenden Aufgaben vor. Im Showprogramm in der Mittelschulturnhalle haben Schüler ein abwechslungsreiches Spitzenprogramm den Besuchern präsentiert. Bei Vorführungen im Tanzsport, Basketball, Handball und Rhythmischer Sportgymnastik wussten die Schüler mehr als wie zu überzeugen. Die starken Darbietungen auf dem Parkett wurden mit minutenlangem Applaus der Gäste belohnt. Die möglichen neuen Schüler konnten sich dann bei diversen Übungen mit dem Ball oder mehreren Spielgeräten zusammen mit den Pädagogen schon selbst ein Bild von ihren neuen Herausforderungen machen. Im Mittelpunkt stehen an der SMS Rankweil-West natürlich die Schüler mit all ihren Persönlichkeiten, Stärken und Schwächen, Fähigkeiten, Interessen und Lernvoraussetzungen. Gezielte Förderungen in einem eigenen Konzept für leistungsschwache und leistungsstarke Schüler sowie eine große Vielfalt an Angeboten stehen an oberster Stelle. „Wir lassen keinen Schüler im Stich. Wir bieten ein professionelles Umfeld und eine bestmögliche Ausbildung für die Schüler“, sagt SMS Rankweil-West Direktor Stefan Lutz-Marte. Im kommenden Schuljahr 2024/2025 soll es auch erstmals eine Ganztagesklasse geben. Die Rankweiler Sportmittelschule West geht neue Wege und setzt die Ideen auch um.VN-TK