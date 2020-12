Das Grazer Kulturjahr 2020 gibt es auch 2021

Das Grazer Kulturjahr 2020 war gerade erst warm gelaufen, als es im März pandemiebedingt wieder für mehrere Monate auf Eis gelegt wurde. Jetzt, am Ende des Jahres, ist das Festival zum Thema "Wie wir leben wollen" noch lange nicht fertig, sondern wird bis September 2021 ausgedehnt. 36 der 94 Projekte werden erst im kommenden Jahr starten, insgesamt 70 werden noch zu sehen sein, berichteten am Dienstag Kulturstadtrat Günter Riegler (ÖVP) und Programmmanager Christian Mayer.

"Covid-19 hat uns von April bis Juni 630 Veranstaltungen ausgebremst, 75 Prozent mussten neu geplant werden", schilderte Mayer. In den vier Sommermonaten waren Veranstaltungen zwar möglich, aber nur unter Einschränkungen. Immerhin 740 Einzelveranstaltungen gingen über die Bühne: "The Graz Vigil" - individuell geführte Morgen- und Abendwachen über den Dächern von Graz vom Schloßberg aus - hatte zwischenzeitlich auf die digitale Quarantäneversion mit der Betrachtung der Stadt von zuhause aus umgeschaltet. Projekte wie "Der Grazer Kunstverein zieht um!", "Grazer Soundscapes" oder die "Bürger*innenkonvente" wurden ebenso in den virtuellen Raum verlegt, wie Mayer berichtete. Das Klangforum Wien spielte dutzende Hinterhof-Open-Air-Konzerte und Bill Fontanas Klanginstallation "Sonic Projections" veränderte den Stadtraum akustisch. In der neu gestalteten Augartenbucht konnte man die spektakuläre Hydrowand von Markus Wilfling und Rainer Prohaskas Murfähre erleben. "Das meisten Veranstaltungen waren bei freiem Eintritt", blickte Mayer zurück.