Das "Gewissen Europas" wird 70 Jahre alt

Ausgerechnet ein Brite hatte die Idee: 1946 schlug der damalige Premierminister Winston Churchill eine Art "Vereinigte Staaten von Europa" vor - noch unter dem Eindruck der Gräuel des Zweiten Weltkriegs. Drei Jahre später, am 5. Mai 1949, unterzeichneten zehn Länder in London den Gründungsvertrag für den Europarat.

Er erhielt den Auftrag, nach der Barbarei des Krieges als “Gewissen Europas” für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte einzutreten. Heute zählt die Organisation 47 Mitgliedstaaten, alle europäischen Länder mit Ausnahme des autoritär regierten Weißrussland. Zu seinem 70-jährigen Bestehen veranstaltet der in Straßburg ansässige Europarat am Sonntag einen Tag der offenen Tür – ohne prominente Gäste, Feierlichkeiten und Festreden.

Experten des Anti-Folter-Komitees inspizieren regelmäßig Gefängnisse und Polizeikommissariate in den Mitgliedsländern. Die Anti-Rassismus-Kommission prangert ausländerfeindliche und antisemitische Tendenzen an, und die Venedig-Kommission mit ihren angesehenen Verfassungsrechtlern schlägt Alarm, wenn in einem Mitgliedsland die Unabhängigkeit der Justiz gefährdet ist.