Das Gänseblümchen ist eine echte Zauberblume

VN-Heimat Kinderseite: GänseblümchenEin Gänseblümchen macht sich nicht nur gut in einem Blumenstrauß.

Auch die Kinder beim OGV-Kurs staunten, was man mit einem Gänseblümchen so alles machen kann – außer probieren! Gemeinsam mit Beate und Bernadette vom OGV stellten die kids selbst eine Gänseblümchen-Salbe her und lernten außerdem auch noch viele spannende Details rund um den großen Kräutergarten in der inatura.