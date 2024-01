Das Filmmuseum Österreich hat heuer Grund zu feiern

Ein kleines Jubiläumsjahr steht dem Österreichischen Filmmuseum heuer ins Haus, wird die cineastische Institution doch geschlagene 60 Jahre. "Aber der 60er soll keine Nabel- oder gar Rückschau werden", versicherte Direktor Michael Loebenstein bei der Programmpräsentation am Donnerstag. Stattdessen setzt man einen Schwerpunkt auf weibliche Filmschaffende.

Abgesehen von den Programmhöhepunkten gibt es im Jubiläumsjahr weitere gute Nachrichten für das Haus. "Die Stadt Wien erhöht unsere Jahresförderung signifikant und dauerhaft", freute sich Loebenstein. So steigt die Subvention von knapp 875.000 auf 1,6 Mio. Euro. Hinzu kommen 1,2 Mio. Euro vom Bund, mit dem man sich weiterhin in Gesprächen über eine Anhebung befinde, sowie 860.000 Euro an Eigenerträgen. Investiert werden die Mehrmittel unter anderem in eine faire Bezahlung der Mitarbeitenden, eine Datenbank sowie das Filmmuseum LAB. Dieses Museumsdepot für die 500.000 Objekte umfassende Sammlung, das auch die Aufgabe eines digitalen Laboratoriums und einer Werkstätte erfüllen soll, dürfte nun im Frühling 2025 im Arsenal eröffnen.

So schlägt man ein neues Kapitel in der Geschichte des 1964 von Peter Konlechner und Peter Kubelka gegründeten Hauses auf, das sich schnell im Chor der europäischen Kinematheken etablierte. Abgesehen vom 60-jährigen Bestehen hat das Filmmuseum heuer übrigens weitere Gründe, um zu feiern: Am 23. März wird Co-Gründer Kubelka 90, Ex-Direktor Alexander Horwath am 7. Dezember 60 und sein Nachfolger Michael Loebenstein am 26. August 50 Jahre alt.