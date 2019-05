Das Erlebnis Biergenuss

Die Mohrenbrauerei in Dornbirn ermöglicht seinen Besuchern und Tagungsgästen in der Biererlebniswelt einmalige und faszinierende Einblicke in die Geschichte des Bieres und des Brauens.

Erleben, brauen, genießen I

n der Mohren Biererlebniswelt teilt die Brauerei ihr Wissen, ihre Geschichte und ihre Produkte mit den Besuchern. Die Entwicklung des Brauhandwerks hautnah im Museum erleben, das eigene Bier in der Creativ Brauerei brauen, im Mohren Lädele eine aufregende Bier-Marmelade mitnehmen, sich im Braukeller an bierigen Genüssen erfreuen oder den schönsten Tag des Lebens feiern sowie in den hauseigenen Seminarräumen tagen – die Biererlebniswelt steht Ihnen offen. „Wir bieten den Seminarteilnehmen nicht nur den perfekten Ort, sondern auch die optimale Ablenkung nach einem erfolgreichen Tag. Der Aufenthalt umfasst das gesamte Biererlebnis“, beschreibt Bosse Danielsen, Leiter der Mohren Biererlebniswelt.

Auswahl Räumlichkeiten: Seminarraum Gambrinus 136 m², bis zu 100 Personen Diverse Seminarpauschalen Seminarraum Braumeister 120 m², bis zu 60 Personen Diverse Seminarpauschalen Mohren Braukeller Für Feiern bis zu 150 Personen Individuelle Festangebote Mohren Dachterrasse 345 m², bis zu 150 Personen

Museum in der Mohren Biererlebniswelt: Öffnungszeiten: Do., 10–20 Uhr; Fr., Sa., 10–18 Uhr, So., 10–17 Uhr Vier Etagen mit 700 m² Ausstellungsfläche, multimediales und interaktives Erlebnis, Braukultur erfahren und Wissen rund um die Geschichte sammeln. Herzstück ist eine restaurierte und komplett erhaltene Brauanlage aus dem 19. Jahrhundert. Testen Sie den Biergenerator für das individuelle Bier an der Bar.

s’Lädele: Öffnungszeiten: Mo–Fr, 9–12 Uhr und 13.30 bis 17 Uhr Sa, 9–12 Uhr