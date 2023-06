Das Erfolgsgeheimnis hinter Sushi to go

„Freshly made smiles“ – Menschen mit ausgefallenen, leckeren Produkten glücklich machen und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Die Zutaten von EAT HAPPY sind kompromisslose Frische, Authentizität der Rezepte und fachkundige Zubereitung.

Was unterscheidet EAT HAPPY von anderen Asia-Fast-Food-Produkten?

Das Besondere an EAT HAPPY ist, dass wir im Rahmen unseres Shop-in-Shop-Konzepts auf die tagesfrische Zubereitung vor Ort setzen. Das Sushi wird direkt im Shop, im Supermarkt durch festangestellte Sushi-Köch:innen gerollt – vor den Augen der Kund:innen. Das Ergebnis ist Sushi in Restaurant-Qualität to go. Hochwertige Zutaten, die professionelle Zubereitung und exzellenter Service machen uns aus.

Woher kommt die Idee mit dem Store-in-Store-Konzept?

Ich hatte in den USA Sushi zum Mitnehmen in Kühltruhen von Supermärkten gesehen. Das gab es damals in Deutschland noch nicht. In einem ersten Aufschlag habe ich mit einem Studienfreund und einem Sushi-Koch in Deutschland 2003 Sushi im Supermarkt platziert. Hierbei haben wir zunächst auf Truhen gesetzt, die ich selbst mitbeliefert habe. In einem zweiten Aufschlag habe ich 2013 EAT HAPPY gegründet und neben Sushi-Truhen auf Sushi-Inseln in Supermärkten gesetzt, wie ich sie aus den USA kannte. Mein größtes Highlight war – neben der Eröffnung des ersten Shops mit Herzklopfen – die Eröffnung von Shop Nummer 1.000. Schließlich sind wir bei der Gründung vor zehn Jahren davon ausgegangen, dass wir eines Tages vielleicht mal 50 Shops betreiben. Dass das Konzept so gut ankommt, hätte ich nie gedacht.