Das erfolgreichste Schlager-Duo Europas: Die Amigos

Erleben Sie die Amigos hautnah - Die Tournee 110 Karat 2019

25-mal Platin, 75-mal Gold – das Edelmetall gab‘s für Die Amigos mehrfach sogar im Doppel-Pack! Und die märchenhafte Karriere des erfolgreichsten Schlager-Duos Europas geht weiter – mit den Liedern der neuen Album-CD “110 Karat”, die am 13.07.2018 veröffentlicht wurde, und der gleichnamigen Tour 2019 feiern Karl-Heinz und Bernd Ulrich mit ihren Fans nicht nur über 100 Gold- und Platinauszeichnungen: Nachdem die Amigos mit ihrem Album “110 Karat” zunächst deutsche Chartgeschichte (als erfolgreichste Volksmusik-Künstler aller Zeiten) schrieben, gelang dem Duo nun das Kunststück, in Deutschland, Österreich und der Schweiz gleichzeitig an der Spitze der Charts zu stehen. Bernd und Karl-Heinz Ulrich: “Neunmal in zwölf Jahren in den Charts die Nummer 1 – das ist der Wahnsinn! Das ist der Wahnsinn!!! Wir können unseren Fans gar nicht genug danken, was sie für uns alles tun. Und deshalb passt “110 Karat”: Denn bei 100 Prozent ist normal Schluss. Aber 100 Prozent sind unsere Fans und die 10 Prozent oben draufgelegt, das sind wir dann. So haben wir das zusammen geschafft!”

Die Amigos sind absolute Superstars der Schlagerszene. Auch wenn die bodenständigen und heimatverbundenen Brüder bei Superlativen wie diesem lieber abwinken, da sie das Wort “Star“ eher mit Star-Allüren verbinden, die man bei den Amigos dann tatsächlich auch vergeblich sucht. „Denn was wären wir ohne unsere Fans! Ihnen verdanken wir, dass wir so erfolgreich unterwegs sein dürfen. Wenn unsere Fans zufrieden und glücklich sind, sind wir es auch.“ Und genau diese Einstellung zeichnet Bernd und Karl-Heinz Ulrich vor allem aus und dass die beiden nicht nur auf der Bühne großartig harmonieren, sondern dass es im Privaten bei den Brüden genauso passt, das spürt man bei den Liedern und das kommt beim Publikum an. Jede Generation findet sich mit ihren Freuden, Hoffnungen, Sehnsüchten in den Liedern wieder, die auch Trost spenden und Mut machen. Neben Sehnsuchts- und Liebesliedern greifen die beherzten Hessen auch sozialkritische Themen auf und machen sich stark für alle, die Rückendeckung dringend nötig haben.

Mit über 150 Auftritten pro Jahr sind Bernd und Karl-Heinz Ulrich mit Liedern, die zum Träumen, aber auch Nachdenken anregen, immer ganz nah dran an ihrem Publikum. Hunderttausende von Kilometern legen sie Jahr für Jahr gemeinsam mit dem Auto zurück, um ihre Fans von Dänemark bis nach Kroatien und Italien zu besuchen. „Viele Menschen haben dasselbe Gefühl für manche Lebenssituationen. Und wir sind zwei davon. Wir sind so wie sie. Wir freuen uns, wenn uns die Leute nach den Konzerten ansprechen und uns aus ihrem Leben erzählen, weil wir sie mit unseren Liedern im Herzen und der Seele berührt haben – und wir unsere Erfahrungen so austauschen.“

Wie 2006, als Ihnen der große Durchbruch gelang, stehen auch die aktuellen Lieder in der Tradition der bisherigen Erfolgsproduktionen und halten stets aufs Neue das Versprechen, das sich die Fans musikalisch wie inhaltlich von Bernd und Karl-Heinz erhoffen dürfen. Ihre einzigartige musikalische Bilderbuchkarriere nahm ihren Anfang in frühester Kindheit der Brüder, die von Anfang an – trotz bescheidener Verhältnisse – von ihren Eltern unterstützt wurden. Karl-Heinz lernte Gitarre und Keyboard spielen und Bernd Schlagzeug. 1970 standen sie als Amigos erstmals auf der Bühne.

In einer Zeit, in der vorwiegend englische Musik angesagt war, hielten die Vollblutmusiker an ihren deutschen Schlager fest und haben sich in ihrer Heimat Mittelhessen mit unzähligen Auftritten einen klangvollen Namen erspielt. 1986 ermöglichte ein Kölner Unternehmer die Aufnahme der ersten Single-Schallplatte “Unsere Eltern”. Im November 2006 traten die Amigos erstmals bei ” Achims Hitparade ” (MDR) im deutschen Fernsehen auf und holten sich überlegen den Sieg. Im Dezember wurden sie mit dem Titel “Dann kam ein Engel ” zum „Musikantenkaiser“ gekürt. Dieser Erfolg verhalf dem Duo zu einer Einladung in die TV-Show “Die Krone der Volksmusik”. Nach dem Auftritt in der Eurovisionssendung “Musikantenstadl” in Bern und einem Interview mit Stadl-Moderator Andy Borg erreichten die Amigos in den internationalen Verkaufs-Charts die ” Top 10 “. Über 2 Millionen Tonträger gingen damals allein in den ersten 36 Monaten über den Ladentisch. Zwischenzeitlich zählen die Amigos zu den größten Stars der internationalen Schlagerszene und ernten grenzenlose Begeisterung im deutschsprachigen Europa.

2019 ist das erfolgreichste Schlagerduo Europas erneut auf Reisen. Die Amigos Bernd und Karl-Heinz freuen sich sehr, auch Sie bei Ihren Konzerten begrüßen zu dürfen.

Termin:

19.10.2019: Festspielhaus Bregenz Tickets bei allen oeticket-Vorverkaufsstellen sowie unter www.oeticket.com