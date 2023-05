"Das Ende vom Lied" am Grazer Schauspielhaus

Mit der musikalischen Collage "Das Ende vom Lied" hat das Grazer Schauspielhaus am Samstag einen genüsslich zelebrierten Schlusspunkt unter die Intendanz von Iris Laufenberg gesetzt. 13 Ensemblemitglieder spielten und sangen voller Inbrunst und Melancholie mit einer sechsköpfigen Musikergruppe unter der Leitung von Sandy Lopičić , der auch für die Regie verantwortlich zeichnete. Es war Begräbnis und Ausblick auf Neubeginn in einem und wurde vom Publikum heftig bejubelt.

In einer Mischung aus Weinseligkeit, Schmerz und Erinnerungen zog sich der Abschiedsgedanke bei der Auflösung des Haushalts durch den ganzen Abend. Für alle Spielenden war es auch ein persönlicher Abschied, ein Ende jahrelanger Zusammenarbeit. Einige folgen Iris Laufenberg an das Deutsche Theater Berlin, andere bleiben in Graz, manche suchen sich neue Wirkungsstätten. Das alles und noch mehr spiegelte sich in den Liedern wieder, ob es "It Ain't Over 'Til It`s Over" oder sentimental-komisch bei "Mein Freund der Baum" war.