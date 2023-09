Das Ende einer ganz langen Durststrecke

Nach fast einem Jahr Pause hat der SK Meiningen endlich wieder ein Meisterschaftsspiel gewonnen.

MEININGEN. Große Erleichterung im Lager der ersten Kampfmannschaft von Fußball Vorarlbergligaklub SK CHT Austria Meiningen. Die Mannen von Langzeitcoach Enes Cavkic können doch noch gewinnen. Im Heimspiel gegen den Vorletzten SPG Burtscher Großwalsertal gewann Meiningen trotz einem 0:1-Rückstand vor 250 Zuschauern knapp mit 2:1 und steht auf einem Nichtabstiegsplatz. Seit dem 8. Oktober letzten Jahres, das sind 21 (!) Meisterschaftsspiele in Serie war SK Meiningen ohne ein Erfolgserlebnis. Nun beendete der Oberländer-Klub diese Negativbilanz. Der erste Heimsieg von Adrian Hagen und Co. wurde mit zwei Treffern in nur acht Minuten fixiert. Großwalsertal führte dank Torjäger Hannes Rinderer mit 1:0 (53.). Ein Treffer von Manuel Franz und ein sicher verwandelter Strafstoß von Adrian Hagen brachte Meiningen aber auf die Siegerstraße. Nach vier Niederlagen in dieser Saison durften die Cavkic-Schützlinge endlich wieder über drei Punkte jubeln. Am kommenden Freitag, 22. September, 19 Uhr, gastiert SK Meiningen beim Schlusslicht Bizau und muss im Sechspunktespiel nachlegen. Eine ganz wichtige Begegnung für die Hinterwälder und das abstiegsbedrohte Team aus Meiningen.VN-TK