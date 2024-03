Das Emser Familienspielefest war der Renner

Bereits zum 15. Mal fand am vergangenen Sonntag das Familienspielefest in Hohenems statt – und so viel war noch nie los.

Die Idee hinter dem Fest ist eine erlebnisreiche Welt voller Aktivitäten, speziell konzipiert für Kinder im Alter von zwei bis zehn Jahren mit ihren Begleitpersonen. Die gesamte Sporthalle der Mittelschule Herrenried wurde zu einem Parcours umgebaut. Koordinatorin Vera Landl erläuterte, dass die Hindernisse jeweils in zwei Schwierigkeitsgraden für jüngere und ältere Kinder ausgeführt wurden. Bürgermeister Dieter Egger und Familienstadträtin Angelika Benzer machten sich vor Ort ein Bild und zeigten sich begeistert.

Vielseitiges Programm und großer Ansturm

Extrem gut angekommen ist wieder das Kinderschminken der Offenen Jugendarbeit Hohenems. Basteln, Knete und freies Malen mit den Fingern war so beliebt, dass am Ende das Material aufgebraucht war. Eine intime Oase der Ruhe und Fantasie war die Märchenstunde jeweils zur vollen Stunde.

Das „Wirtschaftsteam“ berichtete auch von einem großen Ansturm, es wurde alles leer gegessen: vom Rinder-Chili über die selbstgebackenen Käsebrötchen, den Lumpensalat und die Wienerle bis zu den diversen Kuchenspezialitäten.