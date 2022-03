Das Duale Studium: Die perfekte Basis für viele Perspektiven bei Blum

Raphael Feurle hat in Bregenz die HTL absolviert und anschließend an der FH Vorarlberg Elektrotechnik studiert. Als Praxispartner wählte er den Beschlägehersteller Blum.

Berufsbegleitend studieren

Dreimonatsrhythmus

Die praktische Arbeit im Unternehmen und die Vorlesungen an der Hochschule wechseln sich im Dreimonatsrhythmus ab. Raphael erinnert sich: „Blum hat mir einen Betreuer zur Seite gestellt, der mich in den drei-monatigen Praxisphasen begleitet hat und mir kleinere Projekte zuwies. In den Studierzeiten an der FH konnte ich meine Erfahrungen, die ich bei der Arbeit in der Fertigungstechnik bei Blum gesammelt habe, mit den theoretischen Studieninhalten verknüpfen.“