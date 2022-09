Das Burgenland bekommt einen Archäologie-Masterplan

Die zahlreichen archäologischen Fundstellen im Burgenland sollen nicht nur dokumentiert und Stücke im Landesmuseum ausgestellt werden, mithilfe des Masterplans Archäologie soll Geschichte auch erlebbar werden. Acht Projekte daraus stellten Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) und Arbeitsgruppenleiter Nikolaus Franz am Montag in Eisenstadt vor. 15 Mio. Euro werden investiert, aus dem Landesbudget und EU-Förderungen. Die erste Eröffnung ist für 2024 geplant.

In Bruckneudorf (Bezirk Neusiedl am See) sei "Herausragendes" zu sehen, die Palastvilla sei nicht nur eine "römische Machtdemonstration", sondern auch ähnlich wie heute ein großer Verkehrsknotenpunkt in der Antike gewesen. Mitten im heutigen Ortskern hingegen wird in Müllendorf (Bezirk Eisenstadt Umgebung) seit 2019 und auch weiterhin gegraben. Herausfordernd ist hier laut Franz die Umsetzung einer modernen kommunalen Nutzung in Kombination mit archäologischer Präsentation und Forschung.

Weitere Projekte befinden sich in Weiden am See, in Deutschkreutz, Burg-Schandorf und in Rechnitz. Franz geht davon aus, dass sie in den nächsten fünf Jahren umgesetzt werden, sie alle befinden sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Beim Schutzbaumuseum in Weiden am See etwa rechnet er mit einer Eröffnung 2024.