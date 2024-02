Das Bauen von großen Kugelbahnwelten

Drei Tage lang können Kinder und Jugendliche im Rankweiler Vereinshaus Kugelbahnen erstellen.

RANKWEIL. Nach den Semesterferien nehmen die vielen Veranstaltungen und Angebote der MINT-Region Vorderland/amKumma nun so richtig Fahrt auf. In Kooperation mit der Firma Ravensburger gibt es für die Kinder und Jugendlichen ein ganz besonderes Highlight. Das interaktive Kugelbahnsystem „GraviTrax“ macht am Freitag, 16. Februar, 14 bis 18 Uhr, Samstag, 17. Februar, 14 bis 18 Uhr, Sonntag 18. Februar, von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr im Vereinshaus Rankweil Halt. Mit GraviTrax bauen Kinder und Erwachsene nicht nur einfache Kugelbahnen, sondern erschaffen ganze Kugelbahnwelten. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Durch das freie Konzipieren der Kugelbahnen und dem Erforschen des Rollverhaltens der Kugeln wird das Verständnis der Wissenshaft geschärft und die Schwerkraft hautnah erlebbar gemacht. GraviTrax vereint Bauspaß, Erfindergeist und unglaubliche Aktion auf einzigartige Weise miteinander. Mit den unterschiedlichen Elementen und Bausteinen, einer großem Portion Action, Spaß und den Gesetzen der Schwerkraft entstehen mit dem GraviTrax System unvergleichliche Tracks und Momente. Das Wort GraviTrax setzt sich zusammen aus den beiden Wörtern „Gravity“, englisch für Schwerkraft sowie dem Kunstwort „Trax“ aus dem Englischen „tracks“ für Spur oder Bahn und steht für die Kombination für Schwerkraft mit dem Element des Bauens von komplexen Bahnen. GraviTrax macht Schwerkraft spielerisch erlebbar. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, einfach Kommen, Bauen und Spaß haben. VN-TK