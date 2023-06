Das Alte Kino macht große Lust auf Kultur

100 Gutscheine ermöglichen sozial benachteiligten Menschen den Kulturgenuss unter freiem Himmel.

RANKWEIL. Einen Abend abschalten und eine hochkarätige Kulturveranstaltung unter freiem Himmel genießen, ohne sich über den Kartenpreis Gedanken machen zu müssen: Das möchte das Alte Kino in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Rankweil 100 Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, für die der Besuch von Kulturveranstaltungen nicht selbstverständlich ist.

100 Gutscheine für das auf Open-Air auf dem Marktplatz im Juli und „Filme unter Sternen“ im August stellt das Alte Kino zur Verfügung. Diese werden von der Gemeinwesenstelle „mitanand“, vom Beirat von „Rankler für Rankler“ und von der Sozialabteilung im Rathaus gezielt an Menschen aus dem Ort übergeben: Menschen, für die Kultur nicht zur Lebenswelt gehört, sozial Benachteiligte, Menschen, die vereinsamen oder stark belastet sind. So sollen sie für einen Abend auf andere Gedanken und in den Genuss hochkarätiger Veranstaltungen kommen können. Das unterhaltsame Medizinkabarett Peter & Tekal (06.07.), die Kabarettistin und Liedermacherin Lisa Fitz mit ihrer Jubiläumstour „Dauerbrenner“ (07.07.) oder ein Konzert des Shooting-Stars Voodoo Jürgens (09.07.) stehen dabei zur Auswahl, genauso wie neun filmische Höhepunkte beim Open-Air Kino auf dem Marktplatz (09. – 25.08.).VN-TK