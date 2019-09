Das 1. Spiel von Roman Mählich als Lustenau-Coach

Schweres Einstandsspiel für den neuen Trainer. Es geht zu Hause gegen den Tabellenzweiten BW Linz. Der 48-jährige will defensiv eine Leistungssteigerung sehen.

Blick nach vorn

Die Austria richtet den Blick nach vorne. Nach einem guten Start in die Saison folgten bittere Niederlagen, die schlussendlich zur Trennung mit Gernot Plassnegger führten. Der neue Mann an der Seitenlinie wurde vergangenen Montag vorgestellt. Roman Mählich übernahm die Aufgabe und soll uns wieder in ruhigere Gewässer führen. Der Niederösterreicher kommt mit Erfahrung von Wiener Neustadt und Sturm Graz nach Lustenau.