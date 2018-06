Darum sucht Nicole aus Feldkirch einen "Sugardaddy"

Auf einer Internetseite sollen „Sugarbabes“ an echte „Sugardaddys“ ­vermittelt werden – W&W traf Nicole aus Feldkirch, die über ihre Erfahrungen spricht.

„Vor eineinhalb Jahren trennte ich mich von meinem Ex-Partner in der Schweiz und zog wieder nach Vorarlberg. Ich war auf der Suche nach einem Mann fürs Leben“, beginnt Nicole ihre Geschichte zu erzählen. Daraufhin meldete sie sich auf der Seite mysugardaddy.eu an, denn die 38-Jährige war nicht auf der Suche nach irgendeinem Mann: „Wohlhabend sollte er sein, denn ich hatte das Gefühl, dass ‚Sugardaddys‘ einem nichts vorspielen müssen. Viel zu oft wurde ich in letzter Zeit von Männern enttäuscht. Deshalb war diese Seite genau das Richtige für mich“, erklärt das ‚Sugarbabe‘ aus Feldkirch. Auf die Frage, ob sie nur auf das Geld aus ist, verneint sie aber: „Da gibt es noch so viel mehr, das zusammenpassen muss, um eine glückliche Beziehung zu führen!“

Das Streben nach einem bestimmten Lebensstil Die Seite verspricht, ein Treffpunkt für erfolgreiche, ambitionierte und attraktive Menschen zu sein. „Wir alle streben nach einem bestimmten Lebensstil – warum nicht eine Beziehung zu einem Menschen suchen, der diesen Lebensstil bereits lebt?“, so die Website. Ebenfalls versprochen wird, dass sich durchaus eine ernsthafte Beziehung entwickeln könne. „Ich habe mich lange nach meinem ‚Sugardaddy ‚umgesehen, doch die Anfragen, die ich bekam, waren eindeutig. Meinen Traummann habe ich bisher leider noch nicht gefunden – dabei habe ich auf meinem Profil ganz genau angegeben, was ich will“, berichtet Nicole. Insgesamt etwa 35.000 User in ganz Österreich tummeln sich auf der Plattform im Internet – davon sind etwa 78 Prozent Frauen, die im Durchschnitt 23 Jahre alt sind. Die Männer sind mit 44 Jahren im Vergleich zu den Damen wesentlich älter. Doch genau darum geht es: „Männer, die schon älter sind, haben bereits Karriere gemacht, haben Geld und brauchen nur noch eine Frau an ihrer Seite“, meint die Oberländerin. „Für meinen Freund würde ich sogar in ein anderes Land ziehen! Ich reise sehr gerne, deshalb wäre es für mich absolut kein Problem, ins Ausland zu gehen.“

„Hoffnung aufgegeben“ Nicole ist jetzt schon lange auf der Suche nach der großen Liebe, doch bisher hat’s einfach nicht gepasst. „Mittlerweile habe ich die Hoffnung schon fast aufgegeben, einen Partner für mich zu finden. Sie wollen ja doch nur alle das Eine. Für mich zählt der Charakter aber genauso“, berichtet die Frau, die weiß, was sie will. Sie hofft, vielleicht jemanden über WANN & WO zu finden, der ihr genau dieses Leben bieten kann. „Mein Traummann sollte auf alle Fälle groß sein. Am liebsten wäre mir ein südländischer Typ, der ehrlich und treu ist. Sympathisch und humorvoll sollte er ebenfalls sein. Prinzipiell ist mir das Alter egal, er sollte aber mindestens 34 Jahre alt sein, Kinder würden mich auch nicht stören“, beschreibt sie ihren Wunschpartner.

Jedem Topf seinen Deckel Da sich bisher über das Internet nichts ergeben hat, will Nicole wieder „back to the roots“ und auf ganz altmodische Art und Weise einen Partner fürs Leben finden: „Früher gab es so etwas wie Dating-Portale auch nicht, und trotzdem hat jeder Topf seinen Deckel gefunden. Vielleicht findet sich auch über WANN & WO jemand, der mich kennenlernen möchte. Vorerst konzentriere ich mich lieber darauf, anstatt mich auf ein Dating-Portal zu verlassen. Möglicherweise hat das Schicksal noch andere Pläne mit mir und führt mich auf anderen Wegen zu meinem ‚Mr. Right‘. Falls sich jemand angesprochen fühlt, kann er sich gerne bei mir melden“, so Nicole.

Zur Person