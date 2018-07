Darum läuten die Glocken heute länger

Alle Kirchenglocken in Vorarlberg werden heute um 15 Uhr fünf Minuten länger läuten. Das Glockenläuten soll als Zeichen der Solidarität darauf aufmerksam machen, dass jeder einen Beitrag leisten kann, um den weltweiten Hunger zu stoppen.

Die Hungerkampagne der Caritas will die Realität der betroffenen Kinder in Erinnnerung rufen und dazu aufrufen, sich im Kampf gegen den Hunger einzusetzen. Mithilfe der Spenden der diesjährigen Hungerkampagne werden deshalb die Gesundheits- sowie Ernährungssicherungsprogramme für die Familien vorrangig in Äthiopien und Mosambik finanziert.

Warum Äthiopien und Mosambik?

Besonders betroffen von Mangelernährung sind Kinder, die in Äthiopien oder in Mosambik zur Welt kommen. In den afrikanischen Ländern südlich der Sahara ist jedes dritte Kind chronisch unterernährt. Jedoch finden Fortschritte statt: Der Welthunger konnte in den letzten 25 Jahren von damals nahezu zwanzig auf zehn Prozent der Weltbevölkerung reduziert werden. Die von der UNO im Jahr 2015 beschlossenen Ziele für eine globale nachhaltige Entwicklung – die so genannten SDG’s – verfolgen das Ziel, bis zum Jahr 2030 den Hunger in der Welt zu beenden, indem unter anderem nachhaltige Landwirtschaft und Maßnahmen zur Ernährungssicherheit gefördert werden.