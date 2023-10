Darum gab es an manchen Sportplätzen zuletzt kein "Vo üs"

Die beliebten Getränke waren dieses Jahr sehr gefragt. Nicht überall gab es sie daher noch.

Es ist ein ungewohnter Anblick. Normalerweise reihen sich auf dem Tresen von Zladis FC-Stüble am Höchster Sportplatz die verschiedenen "Vo üs"-Limonaden aneinander. Seit ein paar Wochen ist das allerdings nicht so. Stattdessen stehen andere Marken zum Verkauf bereit. Hintergrund: Es gab schlicht keinen Nachschub der "Vo üs"-Produkte mehr. Betroffen waren davon gleich mehrere Sportplätze in Vorarlberg.