Darmstadt steigt mit Karic und Honsak in Bundesliga auf

Der SV Darmstadt 98 hat mit den beiden Österreichern Emir Karic und Mathias Honsak den vorzeitigen Aufstieg in die deutsche Fußball-Bundesliga fixiert. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht besiegte am Freitagabend den 1. FC Magdeburg mit 1:0 (1:0) und kann zwei Spiele vor Saisonende mit 67 Punkten nicht mehr von den Aufstiegsplätzen verdrängt werden. Die "Lilien" kehren nach sechs Jahren ins Oberhaus zurück. Dahinter sind Heidenheim (61) und der HSV (60) platziert.

Darmstadt-Stürmer Phillip Tietz wurde mit seinem zwölften Saisontor in der 36. Minute zum Matchwinner für die Südhessen, die aber noch nicht Meister sind. Der frühere Altacher Karic (25) spielte am rechten Flügel durch, der ehemalige Salzburg-Kicker Honsak (26) wurde in der 70. Minute eingewechselt. Karic kam in der laufenden Saison auf 27 Liga-Einsätze, Honsak war lange verletzt und erzielte heuer vier Tore in 13 Liga-Partien.