"Darauf können wir stolz sein!"

Schwarzach - Am 3. November 1918 wurde Vorarlberg auch verwaltungstechnisch eigenständig. W&W fragte Ländle-Promis nach ihren Gedanken.

Gestern war es 100 Jahre her, dass Vorarlberg – nach dem Zusammenbruch der Habsburger Monarchie – seine Verwaltung von jener Tirols trennte und zu einem eigenständigen Bundesland wurde. Das führte damals auch zu Überlegungen, sich der benachbarten Schweiz anzuschließen. Eine Volksabstimmung ergab, dass etwa 80 Prozent der Bevölkerung einen Beitritt zur Schweizer Eidgenossenschaft befürworteten. Dieser scheiterte jedoch an der Vorarlberger Landesversammlung und wurde auch durch den schweizer Bundesrat abgelehnt. Entgegen der landläufigen Meinung, prägten nicht die Schweizer den Begriff „Kanton Übrig“, sondern ein Gegner des Vorhabens, der einen Anschluss an Deutschland befürwortete.