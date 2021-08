"Dante, Homer und die Köchin": Der neue Wondratschek

"Kaum wiederzuerkennen die beiden, Homer rasiert, Dante fieberfrei." Ein wunderschöner Einstieg in das neue Buch von Wolf Wondratschek. Einer, der wohlig humanistisch Lust macht auf die angekündigte "Komödie" und mit dem - erwartungsgemäß und am Ende bestätigt - bereits alles gesagt ist. "Dante, Homer und die Köchin" heißt der neue Band des einstigen literarischen Revoluzzers, der es sich nun mit spitzer Feder bei seinen Kumpels, den alten Meistern, bequem macht.

Von Fantasien, wie es wohl wäre, wenn Homer und Dante heute leben würden, was sie zu sagen hätten zu unserer Welt, wie sie mit ihr ins Gericht gingen oder wozu sie sie inspirieren würde - davon ist Wondratschek weitgehend frei. Lieber betrachtet er zwei schrullige alte Männer, milde, augenzwinkernd, mit augenscheinlich sehr wenig, aber in Wahrheit sehr viel Ehrerbietung. Ihren spezifischen Blick auf die Welt dichtet er genauso wie er ihn ableitet aus der Kenntnis ihres Werks - eine Kenntnis, die sich in keiner Weise in Szene setzt. Wondratschek schreibt auch das bildungsbürgerlichste Gedankenspiel ganz ohne Dünkel.