Dansos Motto gegen Messi und Mbappe: "Hellwach sein"

Kevin Danso misst sich am Samstag (21.00 Uhr) mit der Crème de la Crème des Weltfußballs. Der ÖFB-Teamverteidiger trifft mit seinem Club RC Lens auswärts auf Paris Saint-Germain und bekommt es dabei mit den beiden Topstars Lionel Messi und Kylian Mbappe zu tun. Nicht nur deshalb birgt die Partie im Prinzenpark für den 24-Jährigen besondere Brisanz: Lens liegt in der Ligue 1 als Tabellenzweiter acht Runden vor Schluss nur sechs Punkte hinter PSG.

Danso weiß, was ihn und seine Kollegen erwartet. "Man kann sich nicht erlauben, auch nur einen Moment abzuschalten und muss jede Sekunde hochkonzentriert sein, weil sie aus Nichts etwas Besonderes machen können", sagte der Defensivspezialist im APA-Gespräch und betonte außerdem: "Ich will einfach mit dem Selbstbewusstsein reingehen, dass ich gegen sie verteidigen kann, und muss jede Sekunde hellwach sein."

Am Neujahrstag wurden diese Vorsätze umgesetzt - damals setzte sich Lens gegen PSG mit 3:1 durch. "Wir haben in diesem Match sehr viele Sachen sehr gut gemacht. Aber am Samstag müssen wir noch besser spielen", so Danso. Damals fehlten Messi wegen seines WM-Urlaubs und der momentan verletzte Neymar wegen einer Sperre, Mbappe war aber dabei - und wurde von Danso in die Schranken gewiesen. Auch diesmal gilt es, die Kreise des Franzosen zu stören. "Er ist für mich derzeit gemeinsam mit Haaland der Beste der Welt", sagt der Abwehrspieler über Mbappe.

Der Respekt vor Messi ist ebenfalls groß. "Er ist für mich außerirdisch, so wie auch Ronaldo", betonte Danso. Die Proteste der PSG-Anhänger gegen den argentinischen Weltmeister kann der Innenverteidiger nur bedingt nachvollziehen. "Messi macht immer noch überragende Spiele. Ich verstehe die Fans, aber sie sollten schon realisieren, dass es Messi ist. Er spielt eine gute Saison mit vielen Toren und Assists, mehr als im letzten Jahr."

Viele PSG-Fans stellen Messis Engagement für den Verein infrage und machen ihn für die jüngsten Misserfolge verantwortlich - das Aus in der Champions League wurde dem 35-Jährigen ebenso angekreidet wie die Tatsache, dass Paris zuletzt in der Liga zweimal in Serie vor eigenem Publikum verlor. Gerade aufgrund der tristen Heimbilanz werde PSG besonders motiviert agieren, vermutete Danso.

Trotzdem zeigte sich der 13-fache ÖFB-Internationale zuversichtlich. "Wir wissen, dass wir sie schlagen können. Wir haben die Spieler und die Qualität dazu." Unter Zugzwang sei einzig und allein das Millionen-Ensemble aus der Hauptstadt. "Wir spüren nichts von einem Druck, sind locker, aber fokussiert und haben nichts zu verlieren, sondern alles zu gewinnen", erklärte Danso.

An den Titelgewinn - es wäre der zweite für den Club aus der 30.000-Einwohner-Stadt im Norden Frankreichs, der erste seit 1998 - denkt der Innenverteidiger laut eigenen Angaben nicht. "Ich versuche einfach, von Spiel zu Spiel zu schauen."

Danso lebt in der Gegenwart und möchte sich daher im Moment auch nicht mit einem möglichen Vereinswechsel im Sommer befassen. "Ich will mich auf die jetzige Saison fokussieren und genieße den Moment." Der gebürtige Voitsberger erlebt wohl die bisher beste Phase seiner Karriere, was auch ein Blick auf die Einsatzstatistiken beweist - er ist neben Montassar Talbi (Lorient) und Yunis Abdelhamid (Stade Reims) der einzige Feldspieler, der in dieser Ligue-1-Spielzeit keine einzige Minute versäumt hat.

Auch in der ÖFB-Auswahl avancierte Danso zum Stammakteur - die jüngsten vier Bewerbspartien, in denen er spielberechtigt war, absolvierte er über die volle Distanz. Nach dem programmgemäßen Start in die EM-Quali mit Heimsiegen über Aserbaidschan und Estland warten im Juni mit Belgien und Schweden andere Kaliber. "Doch ich weiß, welche Qualität wir in der Mannschaft haben. Wir wollen versuchen, Erster zu werden, und ich bin davon überzeugt, dass wir das auch schaffen können", meinte Danso.