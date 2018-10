Dankeschön für die reiche Ernte

Vergangenen Sonntag erwartete eine kunstvollgestaltete vierbogige Erntekrone die Besucher in der Pfarrkirche Klösterle.

Von Bäuerin Martina Tuttner in etlichen Arbeitsstunden gefertigt, thronte sie vor dem Altar, umringt von zahlreichen Obst- und Gemüsekörben.

Auch die Volksschüler brachten stolz ihre im Werkunterricht gebastelten hübschen Körbchen mit. Nach dem Eröffnungslied „Ein bunter Regenbogen“, welches die Schüler gemeinsam mit dem Chor Cantabo sangen, feierte Pfarrer Ernst Ritter gemeinsam mit seiner Kirchengemeinde einen schönen Erntedankgottesdienst mit musikalischer Umrahmung durch den Chor und die Kinder. Jedes Jahr wird am Sonntag nach dem Gedenktag des heiligen Erzengels Michael (29. September) das Erntedankfest gefeiert. An diesem Tag wird nach alter bäuerlicher Tradition für die von Gott gegebene und von den Menschen eingebrachte Ernte gedankt. So bedankten sich auch die Schüler mit den Fürbitten für Sonne, Wasser, Blumen, Tomate, Kartoffeln und Brot.