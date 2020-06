Dank Stammzellenspende: Alex ist wieder gesund!

Im Oktober 2008 ist Alexander 11 Monate alt, als er an ALL (= Akute Lymphatische Leukämie) erkrankt. Nun hat er es geschafft: Dank einer Stammzellenspende ist er wieder gesund.

Im Oktober 2008 ist Alexander 11 Monate alt, als er an ALL (= Akute Lymphatische Leukämie) erkrankt. Sehr bald bekommt er seine ersten Chemos. Alles scheint gut zu sein.

Rückfall

Im November 2009 hat er einen Rückfall und die Hoffnung schwindet, gut aus der Sache herauszukommen. Doch Alexander ist ein Kämpfer. Schnell wird klar, dass er einen passenden Stammzellspender brauchen wird. Bis dieser gefunden ist, bekommt Alexander Chemotherapien, die bei einem so jungen Körper viel anrichten können.

Am 31. März schenkt eine junge Frau aus Bayern mit einer Knochenmarkspende Hoffnung für die ganze Familie. Diese wertvolle Fracht wird sogleich nach Wien gebracht und im St. Anna - Kinderspital in den kleinen Körper von Alex transplantiert. Nach drei Wochen bilden sich die ersten Zellen. Am 18. Mai darf Alex zum ersten Mal nach Hause fahren. Heute geht es Alex trotz Folgeerscheinungen der Chemotherapien sehr gut. Der 12-Jährige ist sportlich und aktiv und er genießt sein Leben.