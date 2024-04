Daniel Wisser mit Wiener Buchpreis geehrt

Daniel Wisser hat am Dienstagabend im Justizcafé den von der Wirtschaftskammer-Fachgruppe vergebenen, mit 5.000 Euro dotierten Wiener Buchpreis entgegengenommen. "Mit originellen Ideen, erzähltechnischer Raffinesse und großartigem Sprachwitz beleuchtet er Themen wie Opportunismus und Konformismus, die Komik des Alltags und die Einzigartigkeit menschlicher Beziehungen", so die Jury über den gebürtigen Klagenfurter, dessen bis dato letzter Roman "0 1 2" im Vorjahr erschien.

Mit dem Performancepreis (1.000 Euro) werden Personen mit neuen und innovativen Ideen rund um die Buchbranche ausgezeichnet. Die zum zweiten Mal vergebene Auszeichnung ging an die Literaturjournalistin Katja Gasse Gasser - "aufgrund ihres unerschrockenen, selbstironischen und kreativen Programms für den Auftritt Österreichs als Gastland in Leipzig", wie es hieß. "Das Motto 'meaoiswiamia' ließ viele stolpern, nachdenken, nachsprechen und sich dann damit auseinandersetzen."

Der ebenfalls im Vorjahr neu eingeführte, undotierte Ehrenpreis der Wiener Buchbranche geht an die Buchhändlerin, Autorin und Literaturvermittlerin Rotraud Schöberl. 1994 gründete sie gemeinsam mit Erwin Riedesser die Buchhandlung Leporello, die sie bis 2021 führte. Im Frühstücksfernsehen trat sie seit 2006 bis gestern wöchentlich auf und gab Buchtipps. In ihrem jüngsten Projekt bildet sie mit Riedesser das Autorenduo Flores & Santana, dessen erster "Kanaren-Krimi" in diesen Tagen unter dem Titel "Dunkle Verwicklungen auf La Palma" erscheint. "Sie hat bewiesen, dass es ein Leben jenseits der Beliebigkeit, der Konformität und der Anonymität der Konzerne und Filialketten gibt. Ihre Leidenschaft und ihr Engagement für die Literatur sind eine Inspiration für uns alle", urteilte die Jury.