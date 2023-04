"Daniel Richter" - Ein Wilder als akribischer Arbeiter

Früher malte Daniel Richter Plakate für Demos und Punkbands, heute erzielen seine Bilder in Auktionshäusern sechs- und siebenstellige Beträge. Filmemacher Pepe Danquart begleitete ihn mehrere Jahre lang mit der Kamera. Die daraus entstandene Doku "Daniel Richter", die am Mittwoch beim Filmfestival Crossing Europe Österreichpremiere hat, zeigt einen politischen Kopf, einen sympathisch selbstironischen Menschen und vor allem einen exzellenten Handwerker der Malerei.

Danquart zeigt den einstigen Rebellen, der mittlerweile zu einem der teuersten Künstler der Gegenwart avanciert ist, wie er durch seine Ausstellung tanzt, auf schicken Partys launige Reden schwingt, auf Spurensuche nach seinen Frühwerken im Plattenladen stöbert oder beim Hängen seiner Bilder in Galerien selbst Hand anlegt. Den politischen Kopf, der sich über vieles Gedanken macht, den Kunstprofessor, den Shooting Star, der nicht damit gerechnet hätte einmal von seinen Bildern so gut leben zu können, reflektiert, selbstironisch und geerdet, denn schließlich, egal was er macht: "Was kommt am Ende dabei heraus? Öl auf Leinwand, ein Bild" - so einfach ist das mit der Kunst.