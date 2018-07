Daniel Kehlmann hält Eröffnungsrede des Linzer Brucknerfests

Der Schriftsteller Daniel Kehlmann wird bei der Eröffnung des diesjährigen Internationalen Brucknerfests in Linz am 9. September die Festrede halten. In Anlehnung an das Motto "Was Du ererbt von Deinen Vätern" spricht der Autor zum Thema "Tradition". Gleichzeitig wird an dem Tag auch die neue Orgel im Brucknerhaus eingeweiht.

Erstmals richtet heuer der neue künstlerische Leiter der LIVA, zu der auch das Brucknerhaus gehört, Dieter Kerschbaum, das Fest mit 30 Konzerten aus. Mit diesem beginnt in Linz und Oberösterreich auch der Countdown für das Bruckner-Gedenkjahr 2024 zu dessen 200. Geburtstag. Jedes Linzer Brucknerfest wird bis dahin an Bruckners Geburtstag, dem 4. September, beginnen und mit dessen Todestag am 11. Oktober enden.