Dänemark besiegt EM-Titelverteidiger Schweden 28:27

Dänemark ist dem Einzug ins Halbfinale der in Deutschland ausgetragenen Handball-EM ganz nahe gekommen. Im Topspiel der Hauptrundengruppe II setzte sich der dreifache Weltmeister am Freitag in Hamburg gegen seinen schärfsten Konkurrenten und Titelverteidiger Schweden mit 28:27 (17:15) durch. Nur ein Punkt fehlt ihnen noch, um sicher das Halbfinale zu erreichen. Vor 13.000 Zuschauern kam der Topfavorit im fünften EM-Spiel zum fünften Sieg.

Die Schweden kassierten indes ihre erste Niederlage im Turnier, haben aber weiter gute Chancen auf die Runde der besten Vier. In der Tabelle führen die Dänen mit sechs Zählern vor Schweden (4) und Portugal (4). Die Portugiesen setzten sich gegen Slowenien (2) mit 33:30 (18:17) durch. Das Spiel der zuvor punktlosen Teams zwischen Norwegen und den Niederlanden entschieden die Norweger mit 35:32 (16:18) für sich. Die Norweger kamen vor allem wegen ihres Stars Sander Sagosen, der zehnmal traf, zum letztlich verdienten Sieg.