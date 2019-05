Beim Hatler Eltern-Kind-Frühstück stand der bevorstehende Muttertag im Mittelpunkt.

Dornbirn. Jeden ersten Donnerstag im Monat verwandelt sich das Hatler Pfarrheim in eine Spielwiese für die Kleinsten in der Pfarrgemeinde. Ein gemeinsames Frühstück mit den Mamas oder Papas, vielleicht auch mit Oma oder Opa, eröffnet das Treffen, bei dem ein reger Austausch untereinander stattfindet. Das Eltern-Kind-Frühstück gibt es bereits seit über 30 Jahren im Hatlerdorf, sagt Anna Maria Lenz, die das Treffen seit drei Jahren organisiert. Hinter ihr steht ein Team von freiwilligen Helferinnen, die zum Teil auch mit ihren Kindern daran teilnehmen. „Finanzielle Unterstützung bekommen wir vom Katholischen Bildungswerk, mit dem wir in Kooperation stehen. Es werden auch Vorträge angeboten. Dann wird eine große Leinwand bereitgestellt. Unter anderem gibt es auch wertvolle Tipps für Eltern in der Kleinkinderziehung“, schildert Lenz das Angebot „und außerdem können die Kleinen im Spiel von den größeren Kindern lernen. Jedes Mal gibt es einen Impuls. Heute ist der Muttertag das Thema im Pfarrheim. Dabei stehen Malen und Basteln, je nach Alter des Kindes, auf dem Programm, damit der Ehrentag der Mama besonders schön wird.