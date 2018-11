Dame Hilary Mantel eröffnete Wiener Gratisbuchaktion

Wien hat wieder ein Gratisbuch: Ab sofort werden 100.000 kostenlose Exemplare des Romans "Jeder Tag ist Muttertag" der englischen Autorin Hilary Mantel verteilt. Die zweifache Booker-Preisträgerin - die inzwischen von der Queen auch zur Dame geadelt wurde - nahm am Dienstag im Rathaus höchstpersönlich die Eröffnung der Aktion vor. Die Initiative "Eine Stadt. Ein Buch" geht heuer ins 17. Jahr.

Auch in den Roman sind Erfahrungen ihrer Tätigkeit im Sozialbereich eingeflossen. Im Mittelpunkt steht die schwierige und ungewöhnliche Beziehung einer Mutter zu ihrer vermutlich psychisch beeinträchtigten Tochter – die plötzlich schwanger wird. “Es ist eine Art Märchen”, erzählte die Autorin. Wobei das durchaus für ihren eigenen Werdegang zutrifft: Die 1952 geborene Schriftstellerin feierte vor allem mit ihren in der Tudor-Zeit spielenden Romanen “Wölfe” und “Falken” große Erfolge. Sie gewann mit den Büchern auch jeweils den Booker-Preis.

In Wien war sie bisher noch nie, wie sie verriet: “Es ist mein erster persönlicher Besuch und der erste im 21. Jahrhundert.” In ihrer Fantasie sei sie an dem historisch so bedeutenden Ort jedoch schon mehrmals gewesen.